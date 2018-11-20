В одном из сел Башкирии объявили карантин по бешенству

СЕГОДНЯ 18:07 2018-11-20T18:07:34+03:00

Он будет действовать, пока специалисты не устранят очаг заболевания

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Карантин по бешенству с 12 ноября объявлен в селе Копей-Кубово Буздякского района. Указ о введении ограничительных мероприятий подписан Радией Хабировым и выложен на портале правовой информации.

Жителям населенного пункта временно запрещено продавать скот и других домашних животных, ловить диких зверей, а кошек и собак нельзя вывозить за пределы села.

Управлению ветеринарии предстоит разобраться в причинах заболевания бешенством и ликвидировать очаг. Только после этого карантин можно будет снять.

Отвечать за исполнение указа будет заместитель премьер-министра правительства РБ Ильшат Фазрахманов.