2018-11-20T18:07:34+03:00
Происшествия

В одном из сел Башкирии объявили карантин по бешенству

Он будет действовать, пока специалисты не устранят очаг заболевания
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Карантин по бешенству с 12 ноября объявлен в селе Копей-Кубово Буздякского района. Указ о введении ограничительных мероприятий подписан Радией Хабировым и выложен на портале правовой информации.

Жителям населенного пункта временно запрещено продавать скот и других домашних животных, ловить диких зверей, а кошек и собак нельзя вывозить за пределы села.

Управлению ветеринарии предстоит разобраться в причинах заболевания бешенством и ликвидировать очаг. Только после этого карантин можно будет снять.

Отвечать за исполнение указа будет заместитель премьер-министра правительства РБ Ильшат Фазрахманов.

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