В одном из сел Башкирии объявили карантин по бешенству
Он будет действовать, пока специалисты не устранят очаг заболевания
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Карантин по бешенству с 12 ноября объявлен в селе Копей-Кубово Буздякского района. Указ о введении ограничительных мероприятий подписан Радией Хабировым и выложен на портале правовой информации.
Жителям населенного пункта временно запрещено продавать скот и других домашних животных, ловить диких зверей, а кошек и собак нельзя вывозить за пределы села.
Управлению ветеринарии предстоит разобраться в причинах заболевания бешенством и ликвидировать очаг. Только после этого карантин можно будет снять.
Отвечать за исполнение указа будет заместитель премьер-министра правительства РБ Ильшат Фазрахманов.