В Башкирии две бабушки подрались из-за ягод

СЕГОДНЯ 06:28 2018-11-21T06:30:23+03:00

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Две пенсионерки из Башкирии устроили разборки на улице из-за ягод. Дерущихся бабушек засняли на видео жители Мелеуза, а ролик выложили в социальных сетях.

Автор записи говорит, что причиной потасовки стала калина. Судя по кадрам, одна из женщин желает отобрать ягоды. Для этого она зажимает свою оппонентку возле стены и пытается добиться цели с помощью грубой силы. Вторая женщина просит ее отпустить, но безрезультатно.

Запись обрывается, так и не проливая свет на исход конфликта. Кому достались ягоды раздора и почему из-за них вообще началась потасовка, остается лишь гадать.