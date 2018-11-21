В Башкирии две бабушки подрались из-за ягод
Разборку пожилых женщин засняли на видео
Скриншот из видео
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Две пенсионерки из Башкирии устроили разборки на улице из-за ягод. Дерущихся бабушек засняли на видео жители Мелеуза, а ролик выложили в социальных сетях.
Автор записи говорит, что причиной потасовки стала калина. Судя по кадрам, одна из женщин желает отобрать ягоды. Для этого она зажимает свою оппонентку возле стены и пытается добиться цели с помощью грубой силы. Вторая женщина просит ее отпустить, но безрезультатно.
Запись обрывается, так и не проливая свет на исход конфликта. Кому достались ягоды раздора и почему из-за них вообще началась потасовка, остается лишь гадать.
Битва бабушек за калину.