2018-11-20T19:41:57+03:00
Общество

Жителям Башкирии предлагают полмиллиона на запуск стартапа

Их можно выиграть в конкурсе Фонда содействия инновациям
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: Ольга БОББ
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500 тысяч рублей на запуск своего бизнеса могут получить жители Башкирии, приняв участие в конкурсе УМНИК Фонда содействия инновациям.

Претендовать на гранты могут все, у кого есть бизнес-идеи. Главное ограничение - возраст не младше 18 и не старше 30 лет.

Будущие стартапы должны соответствовать одному из пяти направлений:

- информационные технологии,

- медицина будущего,

- современные материалы и технологии их создания,

- новые приборы и аппаратные комплексы,

- биотехнологии.

Если проект подходит, то до 23 ноября нужно подать заявку через сайт http://umnik.fasie.ru/ufa. Авторов самых интересных идей пригласят 13 и 14 декабря на региональный финал конкурса в Академию наук Башкирии.

В прошлом году удача улыбнулась 15 участникам из республики. Каждый из них получил по полмиллиона рублей на два года, чтобы воплотить проект в жизнь.

Для тех, кто хочет претендовать на грант, но не знает, что для этого сделать, работает региональное представительство ФСИ: (347) 294-90-02, rb.fasie@gmail.com

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