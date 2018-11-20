2018-11-20T14:25:53+03:00
Общество

Власти Уфы представили проект новой транспортной сети

Документ появился на сайте мэрии
Рустем АХУНОВ
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Власти Уфы представили новую транспортную картуВласти Уфы представили новую транспортную карту
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В администрации Уфы представили проект новой транспортной сети.

Напомним, что совсем недавно Радий Хабиров начал массовую борьбу с нелегальными перевозчиками. Проект оказался разноплановым. С рынка пропали нелегальные перевозчики, а власти Уфы начали готовить масштабный проект по пересмотру траспортной сети. Работу доверили специалистам питерского института транспортных проблем.

Сегодня проект всех маршрутов появился на сайте городской администрации. Всего в нем перечислены 142 маршрута общественного транспорта. Из них 67 работают по установленным тарифам (12 трамвайных, 22 троллейбусных и 33 автобусных). Остальные 75 автобусных маршрутов будут работать по нерегулируемому тарифу.

Ознакомиться со списком маршрутов можно тут.

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