В МВД Башкирии прокомментировали смерть мужчины в здании ГИБДД

СЕГОДНЯ 13:48 2018-11-20T13:48:44+03:00

Изменить размер текста: A A

В МВД Башкирии рассказали, что погибшему в здании ГИБДД уфимцу помогли сотрудники полиции.

Напомним, что жуткий инцидент произошел сегодня утром в здании ГИБДД Башкирии на проспекте Октября. Судя по всему, одному из автомобилистов стало плохо прямо в вестибюле здания. Чуть позже ситуацию прокомментировали в МВД республики.

- По предварительным данным, 60-летний мужчина пришел ставить автомобиль на учет. С ним был его сын. Примерно в 9 часов он сел на стул, ему резко стало плохо и он потерял сознание. Сотрудники полиции оказали ему первую помощь. Вскоре на место приехали медики, - сообщили в МВД.

К сожалению, спасти пожилого мужчину не удалось. По одной из версий, он имел проблемы с сердцем.