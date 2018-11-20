2018-11-20T15:08:10+03:00
Общество

На дорогах Башкирии прогнозируется гололед – МЧС

Риск аварий из-за заносов все еще велик
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: МЧС по БашкирииФото: МЧС по Башкирии
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Погода в Башкирии все еще не благоволит автовладельцам. В МЧС по региону рассказали, что в ближайшие сутки ситуация на дорогах не улучшится.

В ночь на 21 ноября и днем в республике выпадет небольшой снег. Неудобства водителям доставит как слабая метель, так и снежный накат и гололедица. Всем, кто решится сесть за руль сегодня и завтра, советуют соблюдать скоростной режим и дистанцию и избегать опасных маневров.

Ночью в регионе будет холодно: -5..-10 градусов ниже нуля, кое-где и все -15. Днем ожидается -2..-7 градусов. Ветер юго-западный и северо-западный с порывами до 17 м/с.

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