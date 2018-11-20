На дорогах Башкирии прогнозируется гололед – МЧС

СЕГОДНЯ 15:06 2018-11-20T15:08:10+03:00

Изменить размер текста: A A

Погода в Башкирии все еще не благоволит автовладельцам. В МЧС по региону рассказали, что в ближайшие сутки ситуация на дорогах не улучшится.

В ночь на 21 ноября и днем в республике выпадет небольшой снег. Неудобства водителям доставит как слабая метель, так и снежный накат и гололедица. Всем, кто решится сесть за руль сегодня и завтра, советуют соблюдать скоростной режим и дистанцию и избегать опасных маневров.

Ночью в регионе будет холодно: -5..-10 градусов ниже нуля, кое-где и все -15. Днем ожидается -2..-7 градусов. Ветер юго-западный и северо-западный с порывами до 17 м/с.