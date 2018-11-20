2018-11-20T16:40:08+03:00
Общество

В Башкирии снова запускают туристический поезд «Легенда Урала»

30 ноября он отправится из Уфы в Новоабзаково
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: БППКФото: БППК
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Туристический поезд «Легенда Урала» открывает новый сезон. С 30 ноября он снова отправится со станции «Уфа» до Айгира и Новоабзаково.

Экспресс будет ходить туда и обратно три раза в неделю: по пятницам, субботам и воскресеньям.

С железнодорожного вокзала Уфы он стартует в 05.59 по местному времени. Время в пути - около пяти с половиной часов. В этот же день поезд отправляется в обратный путь со станции Новоабзаково в 17:07.

Билет обойдется в 700 рублей, но пенсионерам, студентам и другим льготным категориям предусмотрена 50-процентная скидка.

Планируется, что поезд будет курсировать по маршруту как минимум до 1 апреля.

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