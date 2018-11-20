В Уфе построят социально-реабилитационный комплекс для детей-инвалидов

СЕГОДНЯ 13:42 2018-11-20T13:43:14+03:00

Он будет работать на всю республику

Изменить размер текста: A A

В Уфе появится социально-реабилитационный комплекс для детей с ограниченными возможностями здоровья. Об этом на встрече с семьями и представителями НКО заявил глава Башкирии Радий Хабиров.

По его словам, строительство такого центра в Уфе – дело решенное. Его создадут на базе санатория «Салют». Центр будет обслуживать детей со всей республики.

- Есть предложение построить ещё один реабилитационный центр на северо-востоке на базе детской поликлиники, - уточнил Хабиров.

Этот проект, напомним, он обсуждал во время рабочей поездки по Дуванскому району.

По словам врио главы республики, сегодня в регионе насчитывается более 16,5 тысяч особенных детей.

– Смысл этой встречи – сказать вам, что мы видим вашу силу, упорство. И мы вас поддержим, - заверил родителей таких ребят Хабиров.