2018-11-20T13:43:14+03:00
Общество

В Уфе построят социально-реабилитационный комплекс для детей-инвалидов

Он будет работать на всю республику
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: пресс-служба главы РБФото: пресс-служба главы РБ
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В Уфе появится социально-реабилитационный комплекс для детей с ограниченными возможностями здоровья. Об этом на встрече с семьями и представителями НКО заявил глава Башкирии Радий Хабиров.

По его словам, строительство такого центра в Уфе – дело решенное. Его создадут на базе санатория «Салют». Центр будет обслуживать детей со всей республики.

- Есть предложение построить ещё один реабилитационный центр на северо-востоке на базе детской поликлиники, - уточнил Хабиров.

Этот проект, напомним, он обсуждал во время рабочей поездки по Дуванскому району.

По словам врио главы республики, сегодня в регионе насчитывается более 16,5 тысяч особенных детей.

– Смысл этой встречи – сказать вам, что мы видим вашу силу, упорство. И мы вас поддержим, - заверил родителей таких ребят Хабиров.

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