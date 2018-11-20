В Уфе в здании ГИБДД скончался мужчина
Сегодня днем, 20 ноября, в стенах МРЭО ГИБДД, что находится на проспекте Октября, произошло ЧП. В коридоре скончался мужчина. Ему стало плохо в душной очереди. Известно, что умерший страдал от сердечно-сосудистых заболеваний.
В социальных сетях появилось видео, на котором видно, как мимо накрытого тела проходят люди, некоторые вынуждены перешагивать его, а рядом бегают совсем маленькие дети. Известно, что медики, приехавшие на место, констатировали смерть и уже ничем не смогли помочь. Здание не закрыли, люди оставались также ждать своей очереди, чтобы получить права или провести региситрацию автомобиля.
Сейчас следователи проводят доследственную проверку.
- В настоящее время проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления причины смерти. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе СКР по Башкирии.
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