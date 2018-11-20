2018-11-20T11:37:09+03:00
Происшествия

В Уфе в здании ГИБДД скончался мужчина

Умерший страдал от сердечно-сосудистых заболеваний [видео]
Эльвина АПАРИНА
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Здание не закрыли, люди оставались также ждать своей очереди, чтобы получить права или провести регистрацию автомобиляЗдание не закрыли, люди оставались также ждать своей очереди, чтобы получить права или провести регистрацию автомобиля
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Сегодня днем, 20 ноября, в стенах МРЭО ГИБДД, что находится на проспекте Октября, произошло ЧП. В коридоре скончался мужчина. Ему стало плохо в душной очереди. Известно, что умерший страдал от сердечно-сосудистых заболеваний.

В социальных сетях появилось видео, на котором видно, как мимо накрытого тела проходят люди, некоторые вынуждены перешагивать его, а рядом бегают совсем маленькие дети. Известно, что медики, приехавшие на место, констатировали смерть и уже ничем не смогли помочь. Здание не закрыли, люди оставались также ждать своей очереди, чтобы получить права или провести региситрацию автомобиля.

Сейчас следователи проводят доследственную проверку.

- В настоящее время проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления причины смерти. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе СКР по Башкирии.

В уфимском здании ГИБДД умер мужчина.

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