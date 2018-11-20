Житель Башкирии разбился, упав из окна квартиры в Петербурге

СЕГОДНЯ 15:51 2018-11-20T15:53:24+03:00

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Вчера, 19 ноября, под окнами одного из жилых домов на юге Петербурга было найдено тело 27-летнего парня. Его обнаружили около часа дня возле дома №7/2 по Пулковскому шоссе. Погибшим оказался уроженец города Салават.

Местное издание «Невские новости» пишет, что мужчина выпал из окна квартиры, расположенной на 10-м этаже. Что именно там произошло, пока не ясно. Обстоятельства инцидента устанавливают правоохранительные органы.

Тело погибшего передали в морг, где судмедэксперты назовут точную причину смерти.