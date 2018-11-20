2018-11-20T15:53:24+03:00
Происшествия

Житель Башкирии разбился, упав из окна квартиры в Петербурге

Обстоятельства трагедии до конца не ясны
Анастасия КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Изменить размер текста:

Вчера, 19 ноября, под окнами одного из жилых домов на юге Петербурга было найдено тело 27-летнего парня. Его обнаружили около часа дня возле дома №7/2 по Пулковскому шоссе. Погибшим оказался уроженец города Салават.

Местное издание «Невские новости» пишет, что мужчина выпал из окна квартиры, расположенной на 10-м этаже. Что именно там произошло, пока не ясно. Обстоятельства инцидента устанавливают правоохранительные органы.

Тело погибшего передали в морг, где судмедэксперты назовут точную причину смерти.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Башкирии снова запускают туристический поезд «Легенда Урала»
На дорогах Башкирии прогнозируется гололед – МЧС
Власти Уфы представили проект новой транспортной сети
В МВД Башкирии прокомментировали смерть мужчины в здании ГИБДД
В Уфе построят социально-реабилитационный комплекс для детей-инвалидов
Супружеская пара погибла при столкновении «Рено» и «Лады» в Башкирии
Третьеклассница из Башкирии спасла подругу из ледяной воды
В Уфе инвалид по зрению упал в траншею и погиб
В Уфе в здании ГИБДД скончался мужчина
В Уфе прозвучат сирены экстренного оповещения
В Башкирии 27-летний парень погиб под колесами «Ларгуса»
Назначен новый директор Спецавтохозяйства по уборке Уфы
В Уфе спасатели достали нетрезвого водителя из перевернувшегося авто
В Башкирии «Гранта» столкнулась с фургоном и грузовиком, водитель погиб
Мэр Уфы поручил проверить качество смеси для посыпания тротуаров