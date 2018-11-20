2018-11-20T17:26:55+03:00
Общество

В Башкирии инкассатор украл 5 тысяч литров бензина

За свои действия ему придется ответить в суде
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Перед судом в Салаватском районе Башкирии предстанет 34-летний инкассатор. Обвинение полагает, что он пользовался своим служебным положением и крал бензин.

В прокуратуре Башкирии рассказали, что экс-начальник местного участка республиканского управления инкассации брал топливные карты уволенных коллег и заправлял свою машину. Кроме того, он продавал бензин другим водителям по низкой цене. Махинации инкассатора обнаружились во время внутренней проверки. Его сразу уволили.

Оказалось, что за три месяца он присвоил 5 тысяч литров бензина. В денежном эквиваленте ущерб оценили в 200 тысяч рублей.

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