2018-11-20T10:54:12+03:00
Общество

В Уфе прозвучат сирены экстренного оповещения

Их протестируют поочередно в разных районах Уфы
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: госкомитет Башкирии по ЧСФото: госкомитет Башкирии по ЧС
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20 и 22 ноября в башкирской столице будут звучать сирены экстренного оповещения. Это плановая проверка системы, поэтому волноваться при звуках «Внимание всем!» не стоит. В Госкомитете республики по чрезвычайным ситуациям пояснили, что в случае реальной угрозы сигнал будет звучать долго – до пяти минут, на тренировочных же включениях он слышен не дольше трех секунд.

Включать сирены будут поочередно в разных районах города. Сегодня, 20 ноября, до 16.00 сигнал тревоги будет слышен в Дёмском, Октябрьском, Калининском и Орджоникидзевском районах.

22 ноября с 10.30 до четырех часов дня проверка электросирен будет проводиться в Ленинском, Кировском и Советском районах, а также в остальных муниципалитетах республики.

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