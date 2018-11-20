В Уфе инвалид по зрению упал в траншею и погиб

СЕГОДНЯ 11:39 2018-11-20T11:40:50+03:00

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Летом 2017 года строительная компания прокладывала трубы в Орджоникидзевском районе Уфы. Одна из траншей, вырытая на проспекте Октября, была не огорожена, что привело к трагедии. 66-летний мужчина с инвалидностью из-за слабого зрения не заметил ямы и упал в нее. С тяжёлыми травмами пенсионера госпитализировали. Врачи десять дней боролись за его жизнь, но безуспешно.

По факту нарушения правил безопасности при работах, повлекшему смерть человека, было заведено уголовное дело. Отвечать за случившееся будет 33-летний инженер компании.

В Следкоме республики сообщили, что расследование дела уже завершено, материалы переданы прокурору для утверждения обвинительного заключения.