2018-11-20T12:25:02+03:00
Общество

Третьеклассница из Башкирии спасла подругу из ледяной воды

В МЧС России хотят наградить школьницу
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Юная героиня учится в кадетском классе МЧС РоссииЮная героиня учится в кадетском классе МЧС России
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Третьеклассница из школы №1 села Архангельское Зарема А. может получить награду от МЧС за спасение человека. Школьница вытащила из ледяной воды свою подругу.

Все произошло 12 ноября. Около пяти часов вечера девочки отправились из школы домой. Они шли вдоль реки Аскын, и подруга Заремы решила пройти по едва замерзшему льду. Под ее тяжестью корка льда треснула, и девочка оказалась в холодной воде. Все могло бы кончиться трагически, если бы не смелость ее подруги. Зарема не раздумывая бросилась к ней и вытащила школьницу на берег, после чего довела ее до дома.

В пресс-службе МЧС по Башкирии отметили, что юная героиня учится в кадетском классе МЧС России.

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