2018-11-20T09:48:18+03:00
Общество

Назначен новый директор Спецавтохозяйства по уборке Уфы

Им стал Айрат Ахметов
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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На сегодняшней оперативке в мэрии Уфы представили не только двух новых глав районов, но и нового директора «Специализированного автомобильного хозяйства по уборке города». Предприятие возглавил Айрат Ахметов.

Ранее он работал заместителем директора по развитию и сбыту «Уфаводоканала» и трудился в нефтехимической и перерабатывающей отрасли.

В администрации башкирской столицы уточнили, что новому директору предстоит непростая работа. С 1 января САХ будет отвечать за сбор, транспортировку и утилизацию мусора в Уфе и 14-ти муниципальных районах.

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