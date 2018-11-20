Назначен новый директор Спецавтохозяйства по уборке Уфы
Им стал Айрат Ахметов
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На сегодняшней оперативке в мэрии Уфы представили не только двух новых глав районов, но и нового директора «Специализированного автомобильного хозяйства по уборке города». Предприятие возглавил Айрат Ахметов.
Ранее он работал заместителем директора по развитию и сбыту «Уфаводоканала» и трудился в нефтехимической и перерабатывающей отрасли.
В администрации башкирской столицы уточнили, что новому директору предстоит непростая работа. С 1 января САХ будет отвечать за сбор, транспортировку и утилизацию мусора в Уфе и 14-ти муниципальных районах.