Супружеская пара погибла при столкновении «Рено» и «Лады» в Башкирии

СЕГОДНЯ 13:00 2018-11-20T13:01:53+03:00

Число погибших в ДТП за последние сутки возросло до 10 человек

Авария случилась сегодня в десятом часу утра

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В последние дни в Башкирии возросло количество смертельных аварий. Сегодня, 20 ноября, поступила информация об очередном ДТП, унесшем две жизни.

Авария случилась в десятом часу утра на дороге Бирск-Тастуба-Сатка в Мишкинском районе. Госавтоинспекция региона сообщает, что столкнулись «Рено Сандеро» и ВАЗ-2115.

Иномарка ехала в сторону Бирска и при обгоне врезалась во встречную «Ладу». Водитель и пассажирка последней погибли. Предположительно, это были муж и жена.

На месте ЧП работают полиция, медики и пожарные. Информация по аварии уточняется.