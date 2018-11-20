Мэр Уфы поручил проверить качество смеси для посыпания тротуаров
Власти полагают, что из-за нее Уфа выглядит грязной
Фото: Рустем АХУНОВ
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Смесь песка и соли, которую коммунальные службы используют для борьбы с гололедом, вызвала нарекания главы Башкирии Радия Хабирова, а теперь и мэра Уфы Ульфата Мустафина.
Вслед за руководителем региона глава администрации заявил подчиненным, что город кажется из-за нее грязным. Особенно заметно это было на минувших выходных, когда в регионе выпал ледяной дождь. По мнению мэра, причиной образования грязи могут быть некачественные компоненты смеси.
- Поручаю организовать проверку по составу используемой смеси, - заявил Мустафин на оперативке.