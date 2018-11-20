В Уфе спасатели достали нетрезвого водителя из перевернувшегося авто

СЕГОДНЯ 09:17 2018-11-20T09:18:56+03:00

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Водитель «Киа Церато» оказался в плену в собственном авто. Вчера он угодил в ДТП на выезде из Максимовки в сторону Шакши. Иномарку выбросило с дороги в кювет, заросший деревьями. Они-то и заблокировали водителя в перевернутой машине.

Около половины десятого вечера на помощь несчастному вызвали спасателей. Они явились вместе с медиками и сотрудниками ГИБДД.

На месте стало ясно, что достать водителя через двери не получится, поэтому решили убрать лобовое стекло. После этого мужчину поместили на носилки и передали работникам «скорой».

В Управлении гражданской защиты Уфы уточнили, что несчастный, предположительно, находился под действием наркотических веществ.