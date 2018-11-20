В Башкирии 27-летний парень погиб под колесами «Ларгуса»

СЕГОДНЯ 10:21 2018-11-20T10:21:34+03:00

Изменить размер текста: A A

ДТП с трагическим исходом случилось сегодня рано утром в Туймазинском районе Башкирии.

Было еще темно и 23-летний водитель «Лады Ларгус» не заметил, что перед его автомобилем появился пешеход. 27-летний местный житель хотел быстро пересечь дорогу Белебей-Николаевка-Туймазы-Бакалы.

Наезда избежать не удалось. В УГИБДД по Башкирии рассказали, что молодой человек от полученных повреждений погиб на месте.

Водитель позже пояснил полиции, что тот возник в его поле зрения неожиданно. Так ли это было и мог ли он уйти от столкновения, установят правоохранители.