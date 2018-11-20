В Башкирии «Гранта» столкнулась с фургоном и грузовиком, водитель погиб

СЕГОДНЯ 08:48 2018-11-20T08:49:13+03:00

Изменить размер текста: A A

Тройное ДТП случилась вчера в девятом часу вечера на трассе М-7 в Кушнаренковском районе.

«Лада Гранта» под управлением жителя Дюртюлей двигалась со стороны Уфы и вылетела на встречную полосу, где столкнулась с «Газелью». Фургон от удара слетел с дороги в кювет, а «Гранта» по инерции врезалась в еще одну встречную машину – грузовой «Мерседес».

В результате аварии погиб 57-летний водитель легкового авто.

В Госавтоинспекции Башкирии сообщили, что по факту ЧП началось разбирательство.