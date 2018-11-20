В Башкирии «Гранта» столкнулась с фургоном и грузовиком, водитель погиб
Обстоятельства аварии еще предстоит установить
Фото: УГИБДД МВД по республике
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Тройное ДТП случилась вчера в девятом часу вечера на трассе М-7 в Кушнаренковском районе.
«Лада Гранта» под управлением жителя Дюртюлей двигалась со стороны Уфы и вылетела на встречную полосу, где столкнулась с «Газелью». Фургон от удара слетел с дороги в кювет, а «Гранта» по инерции врезалась в еще одну встречную машину – грузовой «Мерседес».
В результате аварии погиб 57-летний водитель легкового авто.
В Госавтоинспекции Башкирии сообщили, что по факту ЧП началось разбирательство.
Фото: УГИБДД МВД по республике