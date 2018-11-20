В Уфе включат новогоднюю иллюминацию до 23 ноября

СЕГОДНЯ 07:45 2018-11-20T07:47:19+03:00

В Уфе включат новогоднюю иллюминацию до конца этой недели Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

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В мэрии Уфы рассказали, что новогодняя иллюминация появится на улицах Уфы до 23 ноября.

- Система готова к работе на 100%. 22-23 ноября мы готовы включить ее. Уже в конце этой недели мы поедем за двумя елками, которые установим на главных площадях Уфы, - рассказал начальник управления ЖКХ башкирской столицы Владимир Чернов.

Напомним, что по традиции, главные уфимские елки установят на площади Ленина (перед зданием городской администрации) и на площади «Салавата Юлаева» (перед зданием Конгресс-холла). Рядом с лесными красавицами разобьют ледяные городки.