В Уфе включат новогоднюю иллюминацию до 23 ноября
Власти рассказали, когда в столице появятся праздничные огни
В Уфе включат новогоднюю иллюминацию до конца этой неделиФото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
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В мэрии Уфы рассказали, что новогодняя иллюминация появится на улицах Уфы до 23 ноября.
- Система готова к работе на 100%. 22-23 ноября мы готовы включить ее. Уже в конце этой недели мы поедем за двумя елками, которые установим на главных площадях Уфы, - рассказал начальник управления ЖКХ башкирской столицы Владимир Чернов.
Напомним, что по традиции, главные уфимские елки установят на площади Ленина (перед зданием городской администрации) и на площади «Салавата Юлаева» (перед зданием Конгресс-холла). Рядом с лесными красавицами разобьют ледяные городки.