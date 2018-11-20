В Уфе ищут водителя, который сбил подростка и скрылся

СЕГОДНЯ 08:07 2018-11-20T08:08:25+03:00

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Полиция Уфы разыскивает водителя, который совершил наезд на несовершеннолетнего. Дорожный инцидент произошел вчера, 19 ноября, около 11.40 в Черниковке.

Подросток переходил дорогу на перекрестке улиц Нежинская и Мира близ Уфимского топливо-энергетического колледжа, когда его сбил автомобиль. Предположительно это был синий «Рено Логан». Машина не остановилась, уехав прочь.

В Гостоавинспекции Уфы сообщили, что юноша получил травмы и попал в больницу.

Теперь сбивший его водитель находится в розыске. Если вы были свидетелем этого происшествия или знаете о нем что-либо, сообщите правоохранителям по телефонам 8-917-7626-999 или 102.