В Уфе ищут водителя, который сбил подростка и скрылся
Вероятно, он передвигается на синем "Логане"
Подросток получил травмыФото: Рустем АХУНОВ
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Полиция Уфы разыскивает водителя, который совершил наезд на несовершеннолетнего. Дорожный инцидент произошел вчера, 19 ноября, около 11.40 в Черниковке.
Подросток переходил дорогу на перекрестке улиц Нежинская и Мира близ Уфимского топливо-энергетического колледжа, когда его сбил автомобиль. Предположительно это был синий «Рено Логан». Машина не остановилась, уехав прочь.
В Гостоавинспекции Уфы сообщили, что юноша получил травмы и попал в больницу.
Теперь сбивший его водитель находится в розыске. Если вы были свидетелем этого происшествия или знаете о нем что-либо, сообщите правоохранителям по телефонам 8-917-7626-999 или 102.