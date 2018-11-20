2018-11-20T18:56:34+03:00
Общество

Радий Хабиров поручил внести долгострои Уфы в реестр и разобраться в причинах их простоя

В случае нужды их достроят за счет казны республики
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Действующий глава Башкирии Радий Хабиров озаботился количеством долгостроев в Уфе и других крупных городах региона.

Он отметил, что в столице республики «огромное количество» недостроев, которые не сданы в эксплуатацию по неизвестным причинам.

«Ъ-Уфа» сообщает, что Хабиров поручил властям собрать все недостроенные объекты в единый реестр и разобраться, почему каждый из них не сдан, в том числе прибегнув к помощи полиции.

Глава региона уточнил, что в случае необходимости республика готова дать средства на завершение строительства.

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