2018-11-20T07:25:59+03:00
Происшествия

Жители уфимской многоэтажки эвакуировались из-за запаха газа

На место прибыли аварийные службы
Рустем АХУНОВ
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Спасатели прокомментировали самостоятельную эвакуацию жителей уфимской многоэтажкиСпасатели прокомментировали самостоятельную эвакуацию жителей уфимской многоэтажки
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Этой ночью жители уфимской 10-этажки по улице Акназарова, 26 самостоятельно эвакуировались из-за химического запаха.

В Управлении гражданской защиты рассказали, что уфимцы покинули квартиры ночью из-за резкого химического запаха. Жильцы подумали, что запахло бытовым газом.

К счастью, никакой опасности неприятный запах не представлял. Оказалось, что рабочие чистили пульт домофона растворителем, запах которого перепутали с газом.

Известно, что на место выехали все аварийные службы – пожарные, медики, газовики и спасатели.

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