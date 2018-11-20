Жители уфимской многоэтажки эвакуировались из-за запаха газа
На место прибыли аварийные службы
Спасатели прокомментировали самостоятельную эвакуацию жителей уфимской многоэтажки
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Этой ночью жители уфимской 10-этажки по улице Акназарова, 26 самостоятельно эвакуировались из-за химического запаха.
В Управлении гражданской защиты рассказали, что уфимцы покинули квартиры ночью из-за резкого химического запаха. Жильцы подумали, что запахло бытовым газом.
К счастью, никакой опасности неприятный запах не представлял. Оказалось, что рабочие чистили пульт домофона растворителем, запах которого перепутали с газом.
Известно, что на место выехали все аварийные службы – пожарные, медики, газовики и спасатели.