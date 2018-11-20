В Уфе главы двух районов покинули свои посты
Мэр столицы представил новые кадры
Ульфат Мустафин представил новых глав Советского и Ленинского районов Уфы
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В Уфе представили новых глав Ленинского и Советского районов.
О кадровых изменениях в мэрии во время оперативного совещания рассказал уфимский градоначальник Ульфат Мустафин.
Место главы Ленинского района столицы занял экс-кандидат в мэры Уфы и замглавы Кировского района Олег Котов. Он сменил Дмитрия Масютина.
Изменения коснулись и Советского района. Вместо ушедшего работать в башкирский «белый дом» Урала Кильсенбаева, трудиться главой Советского района начал Ильвир Нурдавлятов.
Мэр Уфы поблагодарил бывших сотрудников за совместную работу.