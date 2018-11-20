Ульфат Мустафин обратился к владельцам бизнеса

СЕГОДНЯ 06:45 2018-11-20T06:51:23+03:00

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Уфимский градоначальник Ульфат Мустафин потребовал от владельцев бизнеса следить за прилегающей территории.

Напомним, что согласно закону, у каждого владельца магазина или киоска есть специальная зона, за которую он в ответе. Городские власти попросту не должны следить за ней. Говоря простым языком – снег возле супермаркета должны чистить не муниципальные дворники, а рабочие, которым заплатил магазин.

К сожалению, не все владельцы бизнеса соглашаются исполнять свои прямые обязанности. Из-за этого возле магазинов или киосков так скользко или снежно. Уже после этого горожане обрушиваются с критикой на дворников.

Посмотреть, кто отвечают за тот или иной участок территоирии города можно на специальной карте.