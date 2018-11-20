2018-11-20T06:51:23+03:00
Общество

Ульфат Мустафин обратился к владельцам бизнеса

Мэр потребовал от них исполнять свои обязанности
Рустем АХУНОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Ульфат Мустафин потребовал бизнесменов чистить улицыУльфат Мустафин потребовал бизнесменов чистить улицы
Изменить размер текста:

Уфимский градоначальник Ульфат Мустафин потребовал от владельцев бизнеса следить за прилегающей территории.

Напомним, что согласно закону, у каждого владельца магазина или киоска есть специальная зона, за которую он в ответе. Городские власти попросту не должны следить за ней. Говоря простым языком – снег возле супермаркета должны чистить не муниципальные дворники, а рабочие, которым заплатил магазин.

К сожалению, не все владельцы бизнеса соглашаются исполнять свои прямые обязанности. Из-за этого возле магазинов или киосков так скользко или снежно. Уже после этого горожане обрушиваются с критикой на дворников.

Посмотреть, кто отвечают за тот или иной участок территоирии города можно на специальной карте.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Назначен новый директор Спецавтохозяйства по уборке Уфы
В Уфе спасатели достали нетрезвого водителя из перевернувшегося авто
В Башкирии «Гранта» столкнулась с фургоном и грузовиком, водитель погиб
Мэр Уфы поручил проверить качество смеси для посыпания тротуаров
В Уфе ищут водителя, который сбил подростка и скрылся
В Уфе включат новогоднюю иллюминацию до 23 ноября
Жители уфимской многоэтажки эвакуировались из-за запаха газа
В Уфе главы двух районов покинули свои посты
Телевизоры Башкирии отныне будут вещать в новом формате
Появилось видео с места аварии, в которой погибли шесть жителей Башкирии
В Башкирии осудили банду наркоторговцев из 43 человек
Уфимец, пострадавший в ДТП в Китае, вышел из комы
Мэр Уфы рассказал, когда появится поликлиника на улице Амантая
В Башкирии поймали пьяного водителя школьного автобуса
Стали известны личности людей, погибших в аварии в Башкирии
В Уфе опора ЛЭП упала на машины
Жительницы Башкирии стали чаще рожать дома
На выставку всей семьей
В Башкирии без холодной воды остались сразу девять социальных объектов
В Ишимбае загорелось здание бывшего завода
Уфимского юриста обвиняют в получении взятки
Появилось видео с места провала грунта в Уфе
В Башкирии руководитель фирмы задолжал сотрудникам 300 тысяч рублей