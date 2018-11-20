2018-11-20T06:26:09+03:00
Общество

Телевизоры Башкирии отныне будут вещать в новом формате

Республика перешла на «цифру»
Рустем АХУНОВ
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Башкирия переходит на новый формат телевещанияБашкирия переходит на новый формат телевещания
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С 19 ноября Башкирии переходит на формат цифрового телевещания.

Нововведение поможет всем жителям республики смотреть основные 20 телеканалов в высоком качестве. Для нового формата вещания в Башкирии оборудовали 216 телевышек. Общая стоимость проекта составила 2,5 миллиарда рублей. Сейчас под формат цифрового вещания попадают 95% жителей республики.

Напомним, что к лету 2019 года на цифровое вещание должна перейти вся Россия. Новая технология призвана заменить устаревший формат аналогового телевещания.

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