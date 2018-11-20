Появилось видео с места аварии, в которой погибли шесть жителей Башкирии
ДТП случилось в Караидельском районе республики
В аварии погибли шесть человек
Изменить размер текста:
В сети появился видеоролик с места жуткой аварии в Караидельском районе Башкирии.
Напомним, что инцидент произошел в минувший понедельник, 19 ноября, на 73 километре трассы Бирск-Тастуба-Сатка. Столкнулись две легковушки – «Лада Калина» и «Богдан-2111». К несчастью, в ДТП погибли все шесть человек, которые находились в автомобилях.
- Затруднения движения нет. На месте работают сотрудники ГИБДД и МЧС, - сообщили в МВД Башкирии.
Напомним, что, по предварительной версии, один из автомобилей не был оборудован шипованной резиной.
ДТП с 6 погибшими в Башкирии.