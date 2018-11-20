2018-11-20T06:01:24+03:00
Происшествия

Появилось видео с места аварии, в которой погибли шесть жителей Башкирии

ДТП случилось в Караидельском районе республики
Рустем АХУНОВ
Поделиться:
В аварии погибли шесть человекВ аварии погибли шесть человек
Изменить размер текста:

В сети появился видеоролик с места жуткой аварии в Караидельском районе Башкирии.

Напомним, что инцидент произошел в минувший понедельник, 19 ноября, на 73 километре трассы Бирск-Тастуба-Сатка. Столкнулись две легковушки – «Лада Калина» и «Богдан-2111». К несчастью, в ДТП погибли все шесть человек, которые находились в автомобилях.

- Затруднения движения нет. На месте работают сотрудники ГИБДД и МЧС, - сообщили в МВД Башкирии.

Напомним, что, по предварительной версии, один из автомобилей не был оборудован шипованной резиной.

ДТП с 6 погибшими в Башкирии.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Назначен новый директор Спецавтохозяйства по уборке Уфы
В Уфе спасатели достали нетрезвого водителя из перевернувшегося авто
В Башкирии «Гранта» столкнулась с фургоном и грузовиком, водитель погиб
Мэр Уфы поручил проверить качество смеси для посыпания тротуаров
В Уфе ищут водителя, который сбил подростка и скрылся
В Уфе включат новогоднюю иллюминацию до 23 ноября
Жители уфимской многоэтажки эвакуировались из-за запаха газа
В Уфе главы двух районов покинули свои посты
Ульфат Мустафин обратился к владельцам бизнеса
Телевизоры Башкирии отныне будут вещать в новом формате
В Башкирии осудили банду наркоторговцев из 43 человек
Уфимец, пострадавший в ДТП в Китае, вышел из комы
Мэр Уфы рассказал, когда появится поликлиника на улице Амантая
В Башкирии поймали пьяного водителя школьного автобуса
Стали известны личности людей, погибших в аварии в Башкирии
В Уфе опора ЛЭП упала на машины
Жительницы Башкирии стали чаще рожать дома
На выставку всей семьей
В Башкирии без холодной воды остались сразу девять социальных объектов
В Ишимбае загорелось здание бывшего завода
Уфимского юриста обвиняют в получении взятки
Появилось видео с места провала грунта в Уфе
В Башкирии руководитель фирмы задолжал сотрудникам 300 тысяч рублей