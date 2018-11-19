2018-11-19T20:46:56+03:00
Происшествия

В Башкирии осудили банду наркоторговцев из 43 человек

Преступники оставляли «закладки»
Рустем АХУНОВ
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В Башкирии осудили 43 участников наркогруппировкиВ Башкирии осудили 43 участников наркогруппировки
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В Стерлитамаке осудили членов крупной банды наркоторговцев.

В пресс-службе МВД рассказали, что злодеи относились к своей «работе» самым серьезным образом и вели строгий учет деяетельности. Они распространяли «синтетику» методом «закладок», а деньги за товар получали через интернет-платежи. Действовали жулики на территории десятка регионов, а в банде состояли более 50 человек.

Операции по поимке наркоторговцев проходили в несколько этапов. У преступников изъяли более 30 килограммов наркотиков. Общий доход преступников превышал 35 миллионов рублей.

В итоге суд Стерлитамака признал виновными 43 человек. Все они получили реальные тюремные сроки – от 4 до 13 лет заключения.

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