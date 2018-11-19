Уфимец, пострадавший в ДТП в Китае, вышел из комы

СЕГОДНЯ 19:38 2018-11-19T19:40:00+03:00

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Уфимец и организатор автомобильных мероприятий Натик Сеидов вышел из комы, сообщает телеканал «ВсяУфа».

Напомним, что ранее стало известно, что молодой мужчина попал в серьезное ДТП в Китае. Он ехал в отель в автобусе, который на большой скорости врезался в бетономешалку. Девять пассажиров автобуса погибли, а еще трое получили серьезные травмы. Натика срочно доставили в больницу, где китайские врачи провели операцию.

К счастью, сегодня стало известно, что мужчина идет на поправку – он начал выходить из комы.

- Состояние Натика стабильное. Он идет на поправку. Уже моргает, шевелит руками, но внятно не говорит и с постели не встает. Мы собрали сумму, необходимую для лечения. Сейчас узнаем, сколько понадобится для восстановления. Благодарим всех неравнодушных, - сообщает подруга пострадавшего Виктория Бикметова.