Мэр Уфы рассказал, когда появится поликлиника на улице Амантая

СЕГОДНЯ 19:14 2018-11-19T19:15:02+03:00

Ульфат Мустафин рассказал, когда достроят поликлинику на улице Амантая

Открытие планируется в конце марта 2018 года

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Ульфат Мустафин рассказал, что поликлинику на улице Амантая власти города достроят к концу марта 2019 года, сообщает портал «UfacityNews».

Напомним, что жильцы уфимского микрорайона «Южный» ждали поликлинику уже давно. Оказавшись на посту врио главы Башкирии Радий Хабиров потребовал руководство города дать ему точные сроки, когда лечебное учреждение будет построено.

Сегодня мэр Уфы Ульфат Хусаинов заявил, что в здании необходимо сделать перепланировку – пока поликлиника была заморожена, изменились требования пожарной безопасности. На дополнительные расходы потребуются еще 7 миллионов рублей.