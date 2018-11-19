2018-11-19T18:26:32+03:00
Происшествия

В Башкирии поймали пьяного водителя школьного автобуса

Мужчину задержали в Краснокамском районе
Рустем АХУНОВ
Поделиться:
В Башкирии автоинспекторы поймали пьяного водителя школьного автобусаВ Башкирии автоинспекторы поймали пьяного водителя школьного автобуса
Изменить размер текста:

В Башкирии автоинспекторы задержали пьяного водителя школьного автобуса.

По данным ГИБДД республики, изначально школьный автобус вызвал подозрения тем, что водитель ехал без включенных передних фонарей. При беседе с водителем сотрудники ГИБДД почувствовали запах алкоголя. Водителю предложили пройти медицинское освидетельствование. Прибор показал, что мужчина был пьян – 0,340 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Его отстранили от управления автобусом.

Оказалось, что ребята ехали на соревнования по баскетболу в районный центр. В итоге на игру они добрались уже на другом автобусе.

Пьяный 59-летний водитель имел более 40 лет водительского стажа.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24