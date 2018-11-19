В Башкирии поймали пьяного водителя школьного автобуса
В Башкирии автоинспекторы задержали пьяного водителя школьного автобуса.
По данным ГИБДД республики, изначально школьный автобус вызвал подозрения тем, что водитель ехал без включенных передних фонарей. При беседе с водителем сотрудники ГИБДД почувствовали запах алкоголя. Водителю предложили пройти медицинское освидетельствование. Прибор показал, что мужчина был пьян – 0,340 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Его отстранили от управления автобусом.
Оказалось, что ребята ехали на соревнования по баскетболу в районный центр. В итоге на игру они добрались уже на другом автобусе.
Пьяный 59-летний водитель имел более 40 лет водительского стажа.