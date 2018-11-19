2018-11-19T17:44:32+03:00
Происшествия

Стали известны личности людей, погибших в аварии в Башкирии

ДТП унесло жизни шести человек
Эльвина АПАРИНА
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Все люди погибли на местеВсе люди погибли на месте
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Страшная авария произошла сегодня, 18 ноября, в Караидельском районе Башкирии на автодороге Бирск-Тастуба-Сатка. В столкновении «Лады Калины» и «Богдана» погибли шесть человек. На сегодняшнее время известны личности четверых погибших из второй легковушки.

По предварительным данным, авария унесла жизни Султангареева Р.М. 1965-го года рождения, Аглямовой С.Б. 1964-го года рождения, Аглямовой С.А. 1977-го года и 19-летней Аглямовой А.Ф. Личности людей из «Калины» пока неизвестны.

На фото погибша 41-летняя Светлана

На фото погибша 41-летняя Светлана

ЧП произошло буквально несколько часов назад. Сейчас на месте работают ГИБДД, скорая и спасатели. В МЧС по Башкирии рассказали, что с родственниками погибших работают три психолога.

На месте работают спасатели

На месте работают спасатели

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