Жительницы Башкирии стали чаще рожать дома

СЕГОДНЯ 15:51 2018-11-19T15:51:52+03:00

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В Иглинском районе женщины стали чаще рожать дома, сообщает «Башкирское спутниковое телевидение».

Журналисты выяснили, что подобное поведение вовсе не дань моде. Оказалось, что роженицы не обращаются в больницу из-за ее состояния – получить в ней помощь весьма проблематично.

- Акушерка мне сказала, что до Уфы не доедем. В Иглино роддома нет. А рожать в грязной машине я не захотела. Мне сказали, что я уже третий человек, у которого врачи принимают роды на дому, - рассказала молодая мама Ирина Семенова.

К счастью, в случае с Ириной, роды прошли хорошо. Однако такое происходит далеко не всегда. Как минимум два случая домашних родов в Иглинском районе привели к смерти младенцев. Врачи напоминают, что роды – процесс весьма непредсказуемый, он может привести к смерти матери и ребенка.