В Башкирии без холодной воды остались сразу девять социальных объектов

СЕГОДНЯ 15:26 2018-11-19T15:28:03+03:00

В Башкирии сразу несколько детских садов остались без холодной воды

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В Дуванском районе Башкирии из-за коммунальной аварии без холодной воды остались сразу девять зданий.

По данным МЧС республики, авария на водопроводе в селе Новобелкотай произошла в 12:30 по уфимскому времени. Через полтора часа коммунальщики отключили воду. Таким образом, без холодного водоснабжения остались девять социальных учреждений – детские сады, больница, школы и колледж.

- Режим отопления не нарушен. Социально-значимые объекты функционируют в полном объеме. Создан необходимый запас воды. Ситуация находится на контроле МЧС Башкирии, - сообщили в аварийном ведомстве.