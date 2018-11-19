В Башкирии без холодной воды остались сразу девять социальных объектов
Коммунальная авария произошла в Дуванском районе
В Башкирии сразу несколько детских садов остались без холодной воды
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В Дуванском районе Башкирии из-за коммунальной аварии без холодной воды остались сразу девять зданий.
По данным МЧС республики, авария на водопроводе в селе Новобелкотай произошла в 12:30 по уфимскому времени. Через полтора часа коммунальщики отключили воду. Таким образом, без холодного водоснабжения остались девять социальных учреждений – детские сады, больница, школы и колледж.
- Режим отопления не нарушен. Социально-значимые объекты функционируют в полном объеме. Создан необходимый запас воды. Ситуация находится на контроле МЧС Башкирии, - сообщили в аварийном ведомстве.