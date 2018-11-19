В Ишимбае загорелось здание бывшего завода

СЕГОДНЯ 14:48 2018-11-19T14:49:26+03:00

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В Ишимбае загорелось крупное здание бывшего машиностроительного завода.

В МЧС Башкирии отметили, что возгорание произошло в корпусе завода, который ныне не функционирует. Прибывшие на место пожарные выяснили, что пожар развивался в здании площадью в 100 на 30 квадратных метров.

На месте возгорания работали все аварийные службы – пожарные, медики, полиция, газовики и электрики. Специалистам-дознавателям предстоит выяснить, из-за чего начался пожар.

Информации о погибших и пострадавших в инциденте нет.