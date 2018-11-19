В Ишимбае загорелось здание бывшего завода
На месте работали аварийные служюы
В Ишимбае горело здание старого завода
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В Ишимбае загорелось крупное здание бывшего машиностроительного завода.
В МЧС Башкирии отметили, что возгорание произошло в корпусе завода, который ныне не функционирует. Прибывшие на место пожарные выяснили, что пожар развивался в здании площадью в 100 на 30 квадратных метров.
На месте возгорания работали все аварийные службы – пожарные, медики, полиция, газовики и электрики. Специалистам-дознавателям предстоит выяснить, из-за чего начался пожар.
Информации о погибших и пострадавших в инциденте нет.