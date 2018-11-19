Уфимского юриста обвиняют в получении взятки

СЕГОДНЯ 14:21 2018-11-19T14:21:37+03:00

В Уфе адвоката обвиняют в получении взятки и предоставлении ложных документов

Изменить размер текста: A A

Уфимского адвоката обвиняют в получении взятки в 250 тысяч рублей и использовании ложного документа.

По данным прокуратуры, в апреле 2018 года мужчина получил через посредника порядка 250 тысяч рублей за оказание содействия в сдаче экзамена для вступления в адвокатскую палату. После получения денег его задержали сотрудники ФСБ России.

Вскоре выяснилось, что в 2008 году он предоставил в министерство юстиции трудовую книжку, в которой было указано, что мужчина якобы более двух лет отработал юристом в частной фирме. После этого он смог устроиться трудиться помощником мирового судьи.

Мужчина свою вину так и не признал. Уголовное дело сразу по двум статьям передали в суд.