Уфимского юриста обвиняют в получении взятки
Уфимского адвоката обвиняют в получении взятки в 250 тысяч рублей и использовании ложного документа.
По данным прокуратуры, в апреле 2018 года мужчина получил через посредника порядка 250 тысяч рублей за оказание содействия в сдаче экзамена для вступления в адвокатскую палату. После получения денег его задержали сотрудники ФСБ России.
Вскоре выяснилось, что в 2008 году он предоставил в министерство юстиции трудовую книжку, в которой было указано, что мужчина якобы более двух лет отработал юристом в частной фирме. После этого он смог устроиться трудиться помощником мирового судьи.
Мужчина свою вину так и не признал. Уголовное дело сразу по двум статьям передали в суд.