Появилось видео с места провала грунта в Уфе
Местные жители засняли на видео последствий провала грунта в уфимской Нижегородке.
Напомним, что необычный инцидент случился в ночь с 18 на 19 ноября. На улице Болотной образовался огромный провал глубиной в 1,5 метра. Внутрь воронки скатились два автомобиля, припаркованные неподалеку.
Судя по всему, запись сделал один из жителей микрорайона. Как рассказали очевидцы, сперва был слышен сильный грохот, а после они обнаружили, что в образовавшуюся яму упали два автомобиля.
Вскоре опасную зону огородили, а рухнувшие автомобили доставили сотрудники МЧС. К счастью, никто из жильцов или прохожих во время инцидента не пострадал.
В Уфе случился очередной провал грунта.