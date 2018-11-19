2018-11-19T13:39:04+03:00
Происшествия

Появилось видео с места провала грунта в Уфе

Очевидец заснял как из ямы поднимают автомобиль
Рустем АХУНОВ
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В Уфе под землю провалились две иномаркиВ Уфе под землю провалились две иномарки
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Местные жители засняли на видео последствий провала грунта в уфимской Нижегородке.

Напомним, что необычный инцидент случился в ночь с 18 на 19 ноября. На улице Болотной образовался огромный провал глубиной в 1,5 метра. Внутрь воронки скатились два автомобиля, припаркованные неподалеку.

Судя по всему, запись сделал один из жителей микрорайона. Как рассказали очевидцы, сперва был слышен сильный грохот, а после они обнаружили, что в образовавшуюся яму упали два автомобиля.

Вскоре опасную зону огородили, а рухнувшие автомобили доставили сотрудники МЧС. К счастью, никто из жильцов или прохожих во время инцидента не пострадал.

В Уфе случился очередной провал грунта.

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