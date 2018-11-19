В Башкирии руководитель фирмы задолжал сотрудникам 300 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 12:53 2018-11-19T12:54:31+03:00

В Башкирии руководитель фирмы задолжал своим сотрудникам более 300 тысяч рублей

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В Башкирии руководитель предприятия задержал своим сотрудникам более 300 тысяч рублей.

По данным Следкома республики, 54-летний руководитель компании за 2017-2018 годы задолжал своим подчиненным порядка 300 тысяч рублей. Расплачиваться с сотрудниками он не спешил. Следователи выяснили, что все это время на счету предприятия находилось порядка 30 миллионов рублей – их тратили на платежи в бюджет и закупку товаров.

Во время следствия работодатель выплатил своим сотрудникам задолженность. Возбужденное по уголовной статье «Невыплата зарплаты» дело направили в суд.