2018-11-19T12:54:31+03:00
Происшествия

В Башкирии руководитель фирмы задолжал сотрудникам 300 тысяч рублей

Делом заинтересовались в Следкоме
Рустем АХУНОВ
Поделиться:
В Башкирии руководитель фирмы задолжал своим сотрудникам более 300 тысяч рублейВ Башкирии руководитель фирмы задолжал своим сотрудникам более 300 тысяч рублей
Изменить размер текста:

В Башкирии руководитель предприятия задержал своим сотрудникам более 300 тысяч рублей.

По данным Следкома республики, 54-летний руководитель компании за 2017-2018 годы задолжал своим подчиненным порядка 300 тысяч рублей. Расплачиваться с сотрудниками он не спешил. Следователи выяснили, что все это время на счету предприятия находилось порядка 30 миллионов рублей – их тратили на платежи в бюджет и закупку товаров.

Во время следствия работодатель выплатил своим сотрудникам задолженность. Возбужденное по уголовной статье «Невыплата зарплаты» дело направили в суд.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Появилось видео с места провала грунта в Уфе
Вручение главных музыкальных наград года на «Уфимской Волне»
В Уфе прошел торжественный вечер в честь 30-летия Банка УРАЛСИБ
Власти Башкирии озвучили цену на проезд в транспорте
В Башкирии устранили недостатки в опасном торговом центре
В Уфе открываются ледовые катки
В Башкирии зарезали 20-летнего парня, вступившегося за девушку
Стало известно, когда в Башкирии откроются елки и ледовые городки
Радий Хабиров призвал чиновников общаться в чатах
Радий Хабиров: «Нас будут проклинать, но мы задолбаем водителей штрафами»
Радий Хабиров возмутился работой Башгидромета
В Башкирии «Daewoo» на скорости вылетел с трассы
Выставка, интересная для всех!
В Уфе груженый машинами автовоз врезался в дом
В Башкирии сократилось число введенных в эксплуатацию квартир
«Салават Юлаев» одолел на выезде «Барыс»
В Уфе под землю провалились два автомобиля
В Туймазах Радий Хабиров едва не споткнулся о кусок трубы, торчащей из земли
В пожаре на улице Первомайской в Уфе погиб мужчина
Из Уфы открываются чартерные рейсы в Израиль
В Башкирии женщину обокрал сосед