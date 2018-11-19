Власти Башкирии озвучили цену на проезд в транспорте

СЕГОДНЯ 11:57 2018-11-19T12:03:14+03:00

Власти Башкирии озвучили цены на проезд в автобусах

Изменения будут действовать с 19 ноября

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В правительстве Башкирии озвучили цены на проезд в автобусах государственного перевозчика.

Так, согласно документу, выложенному на официальном сайте правовой информации, за проезд в автобусе «Башавтотранса» придется заплатить 25 рублей при оплате «наличкой» и 20 рублей при оплате безналичном методом (по банковской и транспортной картам).

Проезд в скорых, и автобусах, передвигающимся по спецмаршрутам, будет стоить 30 рублей. За один километр межмуниципального маршрута государтсвенный перевозчик потребуют 2,5 рубля. Провоз багажа оценили в 20 рублей.