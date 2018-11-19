2018-11-19T12:03:14+03:00
Общество

Власти Башкирии озвучили цену на проезд в транспорте

Изменения будут действовать с 19 ноября
Рустем АХУНОВ
Поделиться:
Комментарии: comments2
Власти Башкирии озвучили цены на проезд в автобусахВласти Башкирии озвучили цены на проезд в автобусах
Изменить размер текста:

В правительстве Башкирии озвучили цены на проезд в автобусах государственного перевозчика.

Так, согласно документу, выложенному на официальном сайте правовой информации, за проезд в автобусе «Башавтотранса» придется заплатить 25 рублей при оплате «наличкой» и 20 рублей при оплате безналичном методом (по банковской и транспортной картам).

Проезд в скорых, и автобусах, передвигающимся по спецмаршрутам, будет стоить 30 рублей. За один километр межмуниципального маршрута государтсвенный перевозчик потребуют 2,5 рубля. Провоз багажа оценили в 20 рублей.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Появилось видео с места провала грунта в Уфе
В Башкирии руководитель фирмы задолжал сотрудникам 300 тысяч рублей
Вручение главных музыкальных наград года на «Уфимской Волне»
В Уфе прошел торжественный вечер в честь 30-летия Банка УРАЛСИБ
В Башкирии устранили недостатки в опасном торговом центре
В Уфе открываются ледовые катки
В Башкирии зарезали 20-летнего парня, вступившегося за девушку
Стало известно, когда в Башкирии откроются елки и ледовые городки
Радий Хабиров призвал чиновников общаться в чатах
Радий Хабиров: «Нас будут проклинать, но мы задолбаем водителей штрафами»
Радий Хабиров возмутился работой Башгидромета
В Башкирии «Daewoo» на скорости вылетел с трассы
Выставка, интересная для всех!
В Уфе груженый машинами автовоз врезался в дом
В Башкирии сократилось число введенных в эксплуатацию квартир
«Салават Юлаев» одолел на выезде «Барыс»
В Уфе под землю провалились два автомобиля
В Туймазах Радий Хабиров едва не споткнулся о кусок трубы, торчащей из земли
В пожаре на улице Первомайской в Уфе погиб мужчина
Из Уфы открываются чартерные рейсы в Израиль
В Башкирии женщину обокрал сосед