2018-11-19T11:28:34+03:00
Происшествия

В Башкирии устранили недостатки в опасном торговом центре

Здание находится в Туймазах
Рустем АХУНОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
В торговом центре в Туймазах устранили недостатки пожарной безопасностиВ торговом центре в Туймазах устранили недостатки пожарной безопасности
Изменить размер текста:

В торговом центре в Туймазах, по требованию прокуратуры, устранили недостатки пожарной безопасности.

Ранее сотрудники прокуратуры, совместно со специалистами МЧС, провели проверку здания торгового центра «Крокус». Оказалось, что в здании была неисправна система пожарной сигнализации, а вытяжки и автоматической системы пожаротушения и вовсе не было. Логично, что за такие нарушения руководство центра получило штраф – 45 тысяч рублей.

Уже после этого прокуратура через суд добилась устранения выявленных недочетов. Сейчас нарушения полностью устранены.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Появилось видео с места провала грунта в Уфе
В Башкирии руководитель фирмы задолжал сотрудникам 300 тысяч рублей
Вручение главных музыкальных наград года на «Уфимской Волне»
В Уфе прошел торжественный вечер в честь 30-летия Банка УРАЛСИБ
Власти Башкирии озвучили цену на проезд в транспорте
В Уфе открываются ледовые катки
В Башкирии зарезали 20-летнего парня, вступившегося за девушку
Стало известно, когда в Башкирии откроются елки и ледовые городки
Радий Хабиров призвал чиновников общаться в чатах
Радий Хабиров: «Нас будут проклинать, но мы задолбаем водителей штрафами»
Радий Хабиров возмутился работой Башгидромета
В Башкирии «Daewoo» на скорости вылетел с трассы
Выставка, интересная для всех!
В Уфе груженый машинами автовоз врезался в дом
В Башкирии сократилось число введенных в эксплуатацию квартир
«Салават Юлаев» одолел на выезде «Барыс»
В Уфе под землю провалились два автомобиля
В Туймазах Радий Хабиров едва не споткнулся о кусок трубы, торчащей из земли
В пожаре на улице Первомайской в Уфе погиб мужчина
Из Уфы открываются чартерные рейсы в Израиль
В Башкирии женщину обокрал сосед