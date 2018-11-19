В Башкирии устранили недостатки в опасном торговом центре
Здание находится в Туймазах
В торговом центре в Туймазах устранили недостатки пожарной безопасности
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В торговом центре в Туймазах, по требованию прокуратуры, устранили недостатки пожарной безопасности.
Ранее сотрудники прокуратуры, совместно со специалистами МЧС, провели проверку здания торгового центра «Крокус». Оказалось, что в здании была неисправна система пожарной сигнализации, а вытяжки и автоматической системы пожаротушения и вовсе не было. Логично, что за такие нарушения руководство центра получило штраф – 45 тысяч рублей.
Уже после этого прокуратура через суд добилась устранения выявленных недочетов. Сейчас нарушения полностью устранены.