2018-11-19T10:58:24+03:00
Общество

В Уфе открываются ледовые катки

Жителей города приглашают покататься на коньках
Рустем АХУНОВ
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В Уфе открываются первые ледовые каткиВ Уфе открываются первые ледовые катки
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В уфимском парке Мажита Гафури залили ледовый каток.

По данным городской администрации, общая площадь зоны для катания составила порядка 5000 квадратных метров. Здесь же можно и взять коньки напрокат.

Однако одной ледовой площадкой в парке Гафури дело не ограничилось. В Октябрьском районе башкирской столицы работают еще три катка – «Гагаринский» (рядом с домом №20 по улице Максима Рыльского), на стадионе «Олимп» (улица Менделеева, 197/1) и «Сипайловский» (берег реки Уфа, напротив дома №30 по улице Максима Рыльского).

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