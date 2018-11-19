В Уфе открываются ледовые катки

СЕГОДНЯ 10:57 2018-11-19T10:58:24+03:00

Изменить размер текста: A A

В уфимском парке Мажита Гафури залили ледовый каток.

По данным городской администрации, общая площадь зоны для катания составила порядка 5000 квадратных метров. Здесь же можно и взять коньки напрокат.

Однако одной ледовой площадкой в парке Гафури дело не ограничилось. В Октябрьском районе башкирской столицы работают еще три катка – «Гагаринский» (рядом с домом №20 по улице Максима Рыльского), на стадионе «Олимп» (улица Менделеева, 197/1) и «Сипайловский» (берег реки Уфа, напротив дома №30 по улице Максима Рыльского).