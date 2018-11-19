Стало известно, когда в Башкирии откроются елки и ледовые городки

СЕГОДНЯ 09:38 2018-11-19T10:20:45+03:00

Подготовка к празднованию нового года в республике уже началась

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Сегодня, 19 ноября, на оперативном совещании в правительстве Башкирии стала известна дата открытия традиционных ледовых городков на городских площадях. Врио главы республики Радий Хабиров потребовал от чиновников тщательно подготовиться к новогодним праздникам.

- Наша задача – чтобы люди почувствовали Новый год. Необходимо, чтобы наши города стали красивыми, - заявил Хабиров.

Руководитель региона обратился к мэру Уфы Ульфату Мустафину с вопросом о том, почему на одной из площадей на улице Заки Валиди установили две елки и украсили двумя гирляндами.

- Ну, стыдно же вообще. Вы сами посмотрите, как сейчас гирлянды есть. Стоит это копейки, - сказал врио главы региона.

В завершении оперативного совещания и.о. министра ЖКХ Михаил Киреев рассказал, кода же в республике откроются ледовые городки и елки. Муниципалитеты должны сделать это до 10 декабря.