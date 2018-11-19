Радий Хабиров призвал чиновников общаться в чатах
Радий Хабиров попросил чиновников во время чрезвычайных ситуациях совещаться в мессенджерах.
Напомним, что на минувших выходных на республику обрушился снег с дождем, который в итоге вызвал массовые аварии на трассах. Более того, в Уфе было сложно передвигаться по улицам даже пешком.
В связи с этим, Радий Хабиров призвал чиновников общаться в мессенджерах WhatsApp и Telegram. По его мнению, это повысит оперативность работы администрации республики, муниципалитетов и районов в чрезвычайных ситуациях.
Напомним, что несколько недель назад в республике начала работать система «Инцидент», которая отслеживает жалобы жителей Башкирии в режиме реального времени в интернете.