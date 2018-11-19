Радий Хабиров: «Нас будут проклинать, но мы задолбаем водителей штрафами»

СЕГОДНЯ 08:41 2018-11-19T08:42:20+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 19 ноября, врио главы Башкирии Радий Хабиров возмутился ситуацией на дорогах республики. В связи с высокой аварийностью и высокой смертностью, Радий Хабиров потребовал принять дополнительные меры по обеспечению безопасности.

- Давайте вместе подумаем, как эту ситуацию будем решать, - обратился он к министрам и главам районных администраций. – Мне доложили, что главные причины – это нарушения скоростного режима и вылет на встречку – то есть нарушения правил дорожного движения. Давайте ставить камеры на каждом шагу. Пусть автолюбители, может даже будут нас за это проклинать, но мы задолбаем их штрафами, чтобы перестали летать, - заявил Радий Хабиров.