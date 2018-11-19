В Башкирии «Daewoo» на скорости вылетел с трассы

СЕГОДНЯ 07:53 2018-11-19T07:53:53+03:00

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В Архангельском районе Башкирии 57-летний водитель «Daewoo» вылетел с трассы в кювет.

По данным ГИБДД республики, авария произошла на 70 километре дороги Уфа-Инзер-Белорецк. 57-летний водитель «Daewoo Matiz» ехал в сторону Уфы, и на одном участке дороги не справился с управлением. В итоге автомобиль на скорости выкинуло в кювет. Уже после этого легковушка опрокинулась.

Автоинспекторы рассказали, что в результате аварии пострадал сам водитель и его 31-летняя пассажирка. Сейчас полицейские выясняют, из-за чего произошла авария. Возможно, водитель не справился с управлением из-за погодных условий.

За сутки в Башкирии зарегистрировали 12 ДТП, в которых пострадали 17 человек. Автоинспекторы задержали 44 пьяных водителей.