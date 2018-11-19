В Уфе опора ЛЭП упала на машины
Инцидент произошел в Сипайлово
Фото: Vadim Sugrobov, соцсети
Изменить размер текста:
Автовладельцев, припарковавших свои машины в одном из дворов на ул. Рыльского в Сипайлово, вчера вечером ждал неприятный сюрприз. Их «ласточки» помял рухнувший бетонный столб. Упасть ему «помог» самосвал, который задел провода своим кузовом.
Фотографии с места происшествия попали в соцсети. Судя по всему, пострадали минимум две машины: «Тойота» и «Жигули». Очевидцы ЧП сообщают, что у иномарки помяло капот и крыло, выбило фары, а отечественную машину зацепило меньше. При этом по двору раскидало оборванные провода. Устраняться последствия случившегося предстоит экстренным службам.
Фото: Антон Пушпашев, соцсети