2018-11-19T16:41:37+03:00
Происшествия

В Уфе опора ЛЭП упала на машины

Инцидент произошел в Сипайлово
Анастасия КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Фото: Vadim Sugrobov, соцсетиФото: Vadim Sugrobov, соцсети
Изменить размер текста:

Автовладельцев, припарковавших свои машины в одном из дворов на ул. Рыльского в Сипайлово, вчера вечером ждал неприятный сюрприз. Их «ласточки» помял рухнувший бетонный столб. Упасть ему «помог» самосвал, который задел провода своим кузовом.

Фотографии с места происшествия попали в соцсети. Судя по всему, пострадали минимум две машины: «Тойота» и «Жигули». Очевидцы ЧП сообщают, что у иномарки помяло капот и крыло, выбило фары, а отечественную машину зацепило меньше. При этом по двору раскидало оборванные провода. Устраняться последствия случившегося предстоит экстренным службам.

Фото: Антон Пушпашев, соцсети

Фото: Антон Пушпашев, соцсети

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Стали известны личности людей, погибших в аварии в Башкирии
Жительницы Башкирии стали чаще рожать дома
На выставку всей семьей
В Башкирии без холодной воды остались сразу девять социальных объектов
В Ишимбае загорелось здание бывшего завода
Уфимского юриста обвиняют в получении взятки
Появилось видео с места провала грунта в Уфе
В Башкирии руководитель фирмы задолжал сотрудникам 300 тысяч рублей
Вручение главных музыкальных наград года на «Уфимской Волне»
В Уфе прошел торжественный вечер в честь 30-летия Банка УРАЛСИБ
Власти Башкирии озвучили цену на проезд в транспорте
В Башкирии устранили недостатки в опасном торговом центре
В Уфе открываются ледовые катки
В Башкирии зарезали 20-летнего парня, вступившегося за девушку
Стало известно, когда в Башкирии откроются елки и ледовые городки
Радий Хабиров призвал чиновников общаться в чатах
Радий Хабиров: «Нас будут проклинать, но мы задолбаем водителей штрафами»
Радий Хабиров возмутился работой Башгидромета
В Башкирии «Daewoo» на скорости вылетел с трассы
Выставка, интересная для всех!
В Уфе груженый машинами автовоз врезался в дом
В Башкирии сократилось число введенных в эксплуатацию квартир
«Салават Юлаев» одолел на выезде «Барыс»
В Уфе под землю провалились два автомобиля
В Туймазах Радий Хабиров едва не споткнулся о кусок трубы, торчащей из земли
В пожаре на улице Первомайской в Уфе погиб мужчина
Из Уфы открываются чартерные рейсы в Израиль
В Башкирии женщину обокрал сосед