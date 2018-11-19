В Уфе груженый машинами автовоз врезался в дом

СЕГОДНЯ 07:29 2018-11-19T07:29:32+03:00

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Вчера, 18 ноября, в Уфе в ДТП попала фура, перевозившая машины. На улице Верхняя Делегатская автовоз, по-видимому, занесло, и он буквально встал поперек дороги. Прицеп с машинами при этом врезался в одноэтажное здание, отчего часть ценного груза помялась, а одно авто практически оказалось на крыше дома.

Фотографии с места ЧП выложили в социальных сетях очевидцы.

Вероятно, причиной аварии стала скользкая дорога. На минувших выходных в Башкирии лил ледяной дождь, отчего количество ДТП резко увеличилось.