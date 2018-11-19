В Башкирии сократилось число введенных в эксплуатацию квартир

СЕГОДНЯ 07:01 2018-11-19T07:02:32+03:00

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С начала года в Башкирии сдали в эксплуатацию 20 тысяч квартир. По данным Башстата это на 10,5 процентов меньше, чем за тот же период прошлого года.

Сокращения наблюдаются сразу в нескольких секторах. Так, жители Башкирии самостоятельно построили 10,6 тысяч домов, что на 8,6 процента меньше, чем в январе-октябре 2017 года.

Уменьшилась и жилплощадь, введенная в эксплуатацию застройщиками. Юрлица сдали 469 тысяч «квадратов» жилья, что на 15 процентов меньше прошлогодних показателей.

«Башинформ» пишет, что среди регионов Приволжского федерального округа Башкирия занимает второе место по вводу жилых домов и четвертое по вводу жилья на душу населения.