«Салават Юлаев» одолел на выезде «Барыс»

СЕГОДНЯ 06:36 2018-11-19T06:37:15+03:00

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Голкипер «Салавата» Юха Местола в очередной раз в сезоне отыграл на ноль. В выездном матче с астанинским «Барысом» финн отразил три десятка бросков. В итоге встреча завершилась сухой победой «Салавата» - 3:0.

Шведского вратаря хозяев по одному разу огорчили Теему Хартикайнен, реализовавший большинство, затем Павел Коледов и наконец Артём Сергеев. Последний отправил шайбу в пустые ворота «Барыса», находившегося в тот момент в большинстве.

Таким образом победная серия «юлаевцев» насчитывает теперь три матча. Следующая игра «Салавата» состоится завтра, 20 ноября. Соперником команды станет «Сибирь».