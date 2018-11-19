«Салават Юлаев» одолел на выезде «Барыс»
Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу «юлаевцев»
Фото: Рустем АХУНОВ
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Голкипер «Салавата» Юха Местола в очередной раз в сезоне отыграл на ноль. В выездном матче с астанинским «Барысом» финн отразил три десятка бросков. В итоге встреча завершилась сухой победой «Салавата» - 3:0.
Шведского вратаря хозяев по одному разу огорчили Теему Хартикайнен, реализовавший большинство, затем Павел Коледов и наконец Артём Сергеев. Последний отправил шайбу в пустые ворота «Барыса», находившегося в тот момент в большинстве.
Таким образом победная серия «юлаевцев» насчитывает теперь три матча. Следующая игра «Салавата» состоится завтра, 20 ноября. Соперником команды станет «Сибирь».