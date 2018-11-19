2018-11-19T06:37:15+03:00
Спорт

«Салават Юлаев» одолел на выезде «Барыс»

Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу «юлаевцев»
Анастасия КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Фото: Рустем АХУНОВ
Изменить размер текста:

Голкипер «Салавата» Юха Местола в очередной раз в сезоне отыграл на ноль. В выездном матче с астанинским «Барысом» финн отразил три десятка бросков. В итоге встреча завершилась сухой победой «Салавата» - 3:0.

Шведского вратаря хозяев по одному разу огорчили Теему Хартикайнен, реализовавший большинство, затем Павел Коледов и наконец Артём Сергеев. Последний отправил шайбу в пустые ворота «Барыса», находившегося в тот момент в большинстве.

Таким образом победная серия «юлаевцев» насчитывает теперь три матча. Следующая игра «Салавата» состоится завтра, 20 ноября. Соперником команды станет «Сибирь».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Башкирии сократилось число введенных в эксплуатацию квартир
В Уфе под землю провалились два автомобиля
В Туймазах Радий Хабиров едва не споткнулся о кусок трубы, торчащей из земли
В пожаре на улице Первомайской в Уфе погиб мужчина
Из Уфы открываются чартерные рейсы в Израиль
В Башкирии женщину обокрал сосед
В Башкирии без вести пропал 35-летний Ильшат Габидуллин
В Башкирии выросли цены на овощи, фрукты и рыбу
В Башкирии двое грабителей проникли в дом предпринимательницы и избили ее поленом
Ляйсан Утяшева ответила на вопрос, помогает ли растяжка в постели
На трассе в Башкирии дотла сгорела «ГАЗель»
В Уфе загорелся Башгосдрамтеатр имени Мажита Гафури
Коммунальщики Уфы из-за плохой погоды перешли на круглосуточный режим работы
Матери двоих детей из Башкирии, борющейся с раком, стало резко плохо
В Башкирии за сутки в авариях погибли восемь человек
Жители Туймазинского района Башкирии вынуждены пить воду с запахом нефти
Ближайшие три дня в Башкирии ожидается плюсовая температура и гололед
Из-за ледового катка на трассах в Башкирии отменили междугородние автобусы
В двух страшных ДТП в Башкирии погибли трое взрослых и ребенок
Уфимский биатлонист Антон Бабиков провалился в отборе в сборную России
«Наотмечалась»: виновницей ДТП элитных автомобилей в Башкирии оказалась пьяная женщина
Фанаты из Когалыма остановили машину Элвина Грея прямо на трассе
Дороги Башкирии покрыло гололедицей, ситуация тяжелая
В Башкирии 29-летний парень насмерть сбил пешехода и скрылся с места происшествия
Около нуля и гололед: стал известен прогноз погоды в Башкирии на 18 ноября
В Башкирии строительство нового ледового дворца началось с крови